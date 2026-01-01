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    Duza de curatare tevi 080 57630870 Karcher | Kärcher

    Piesă metalică de culoare aurie, cu filet interior, având o formă cilindrică și margini rotunjite.

    Duza de curatare tevi 080

    Cod produs: 5.763-087.0

    Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 4 duze in unghi de 30° orientate spre spate.
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