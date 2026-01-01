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    Floor tool packaged NW35 360mm 28891520 Karcher | Kärcher

    Accesorii Kärcher pentru curățare, două perii gri cu detalii galbene, una cu peri și alta cu lamelă de cauciuc.

    Duză de podea ambalată NW35 360mm

    Cod produs: 2.889-152.0

    Duză pentru podele umede și uscate de 360 mm lățime cu bucși ușor de înlocuit. Include benzi de periere și raclete.
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