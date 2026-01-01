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    Floor tool packaged NW35 28891290 Karcher | Kärcher

    Accesoriu aspirator Kärcher, negru cu detalii galbene, pe fundal alb.

    Duză de podea ambalată NW35

    Cod produs: 2.889-129.0

    Duză din plastic pentru pardoseli, ID 35, înlocuibilă.
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