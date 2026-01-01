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    padlófej 69065120 Karcher | Kärcher

    Accesoriu negru pentru aspirator Kärcher, cu perii și duză largă, pe fundal alb.

    Duza de podea pentru aspirare umed - uscat

    Cod produs: 6.906-512.0

    Duza din plastic universala (DN 35) cu latime de lucru de 300 mm. Cu cilindri laterali, benzi cu perie (6.903-278.0) si insertii de cauciuc (6.903-277.0). Numai pentru aspiratoare NT.
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