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    Duză de pulverizare cu abur 40°, 090 | Kärcher

    Duza din alamă Kärcher, cu inscripția mărcii, pe fundal alb.

    Duză de pulverizare cu abur 40°, 090

    Cod produs: 2.114-010.0

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