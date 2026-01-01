Duza pentru abur 41160010 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.116-001.0Jet plat de 50º pentru operatiuni de curatare si decongelare cu aburi, ex. nisip si pietris de decongelare, cofraj de dezghetare, vehicule de deparafinare.
Filet de racordare
EASY!Lock
Dimensiune duză (mm)
2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
(°)
50
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.