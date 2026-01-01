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    Duza pentru abur 41160010 Karcher | Kärcher

    Duza din alamă cu filet hexagonal, design plat și deschidere îngustă, pe fundal alb.

    Duză de pulverizare cu abur 50°

    Cod produs: 4.116-001.0

    Jet plat de 50º pentru operatiuni de curatare si decongelare cu aburi, ex. nisip si pietris de decongelare, cofraj de dezghetare, vehicule de deparafinare.
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