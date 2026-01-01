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    Rundstrahlduese komplett lang IB 10x5x9 45740370 Karcher | Kärcher

    Extensie telescopică Kärcher, argintie, cu capăt negru și logo vizibil pe lateral.

    Duză de pulverizare lungă IB, XS 10x5x9

    Cod produs: 4.574-037.0

    Geometrie optimizata a duzei pentru o eficienta maxima si un nivel minim de zgomot. Inalta presiune pentru utilizarea impotriva murdariei dificile.
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