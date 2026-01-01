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    Rundstrahlduese komplett kurz IB 10x5x9 45740390 Karcher | Kärcher

    Accesoriu metalic Kärcher cu finisaj argintiu și negru, având două șuruburi vizibile și logo-ul Kärcher imprimat.

    Duză de pulverizare scurtă IB, XS 10x5x9

    Cod produs: 4.574-039.0

    Geometrie optimizata a duzei pentru o eficienta maxima si un nivel minim de zgomot. Duza scurta, compacta. Adecvata in special pentru utilizarea in spatii mici.
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