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    Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0° HD 0060 28845370 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția "Kärcher" pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de putere 0°, 060

    Cod produs: 2.884-537.0

    Jet solid pentru murdarie si pete grosiere.
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