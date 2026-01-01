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    Duză de putere 15030 15°, 030 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția mărcii pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de putere 15030 15°, 030

    Cod produs: 2.113-062.0

    Jet plat pentru murdărie persistentă.
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