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    Duză de putere 15033 15°, 033 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția mărcii pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de putere 15033 15°, 033

    Cod produs: 2.113-002.0

    Duză cu jet plat pentru murdăria persistentă.
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