☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Duză de putere 25°, 035 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cu inscripția "25055", pe fundal alb.

    Duză de putere 25°, 035

    Cod produs: 2.885-255.0

    Solicită o ofertă