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    Duză de putere 25°, 100 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția mărcii pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de putere 25°, 100

    Cod produs: 2.113-017.0

    Duză cu jet evantai cu unghi de pulverizare la 25°, potrivită pentru suprafețe mari și îndepărtarea murdăriei și a petelor persistente.
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