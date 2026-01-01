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    Duză de putere 25°, 110 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția mărcii pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de putere 25°, 110

    Cod produs: 2.113-018.0

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