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    Duza de putere cu unghi de pulverizare 25° 25060 28834020 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția "Kärcher" pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de putere 25060 , 060

    Cod produs: 2.883-402.0

    Duză cu jet plat pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru petele și murdăria persistentă.
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