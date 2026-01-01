☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Duză de putere 25062, pentru înlocuire , 062 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția mărcii pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de putere 25062, pentru înlocuire , 062

    Cod produs: 2.113-012.0

    Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente.
    Solicită o ofertă