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    Duza de putere cu unghi de pulverizare 25° 25080 28834060 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția "Kärcher" pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de putere 25080 , 080

    Cod produs: 2.883-406.0

    Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și curățarea petelor și murdăriei persistente.
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