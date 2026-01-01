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    Duza de putere cu unghi de pulverizare 40° 40040 28845220 | Kärcher

    Duza metalică Kärcher, cilindrică, cu inscripția "Kärcher" pe lateral, pe fundal alb.

    Duză de putere 40°, 040

    Cod produs: 2.884-522.0

    Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40º si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.
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