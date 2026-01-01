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    Duză din alamă cu două ieșiri | Kärcher

    Conector metalic în formă de L, cu filet și piuliță hexagonală, pe fundal alb.

    Duză din alamă cu două ieșiri

    Cod produs: 4.764-012.0

    Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului).
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