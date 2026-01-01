Duză din alamă cu două ieșiri | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.764-012.0Suport de duze de rasturnare pentru schimbarea fara contact de la jetul tip creion la jetul tip evantai, precum si injectarea de detergent cu presiune redusa prin piulita cu came. Fara insertie de duze. (Duza electrica suplimentara specifica tipului).
Filet de racordare
M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.