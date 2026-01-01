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    Stut gaze nocive 46560790 Karcher | Kärcher

    Conductă metalică cilindrică, argintie, cu îmbinări vizibile și finisaj lucios.

    Duză gaz de evacuare

    Cod produs: 4.656-079.0

    Duză pentru gaze de evacuare (conexiune ovală, diametru 157 mm) pentru conectarea la curățătorul de înaltă presiune pentru apă caldă. Cu deviator de tiraj pentru conectarea tubului de fum. Pentru diametrul tubului de fum până la 200 mm.
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