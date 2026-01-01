Stut gaze nocive 46560790 Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.656-079.0Duză pentru gaze de evacuare (conexiune ovală, diametru 157 mm) pentru conectarea la curățătorul de înaltă presiune pentru apă caldă. Cu deviator de tiraj pentru conectarea tubului de fum. Pentru diametrul tubului de fum până la 200 mm.
Diametru (mm)
200
Greutate cu ambalaj (kg)
2.1
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.
Domenii de utilizare