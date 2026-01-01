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    Nozzle insert trapezoidal thread 47690130/ Karcher | Kärcher

    Accesorii pentru curățare: capac gri, tub de silicon alb, conector metalic și piesă de alamă cu garnituri.

    Duză insert

    Cod produs: 4.769-013.0

    Pentru HD/HDS 1000 - 1200 l/h. Compus din bucșă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj
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