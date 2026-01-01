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    Flat jet nozzle complete 45740330 Karcher | Kärcher

    Accesoriu metalic Kärcher cu formă alungită, având un capăt rotund negru și șuruburi vizibile pe suprafață.

    Duză jet plat, 50mm

    Cod produs: 4.574-033.0

    Duza cu jet plat cu model optimizat al duzei. Rezultate bune de curatare si zona de actiune marita.
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