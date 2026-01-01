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    Flachstrahlduese komplett lang IB 10x5x2 45740380 Karcher | Kärcher

    Braț telescopic Kärcher din metal argintiu, cu capăt negru, pe fundal alb.

    Duza jet plat lungă IB, marimea XS 10x5

    Cod produs: 4.574-038.0

    Eficienta ridicata si nivelul redus de zgomot sunt rezultatul modelului nostru optimizat de duze. Rezultate excelente de curățare cu o acoperire mai mare a zonei.
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