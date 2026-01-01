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    Flachstrahlduese komplett kurz IB 10x5x2 45740400 Karcher | Kärcher

    Dispozitiv cilindric Kärcher, argintiu și negru, cu logo vizibil pe partea laterală.

    Duză jet plat scurtă IB, marimea XS10x5x2

    Cod produs: 4.574-040.0

    Eficienta ridicata si nivelul redus de zgomot sunt rezultatul modelului nostru optimizat de duze. Duza foarte scurta pentru curatare in zonele inguste.
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