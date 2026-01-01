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    Flachstrahlduese komplett IB 15/120 100 45740560 Karcher | Kärcher

    Duza Kärcher din metal, cu șuruburi vizibile, logo-ul Kärcher imprimat pe lateral. Design simplu și industrial.

    Duză jet plat, XXL, 100mm

    Cod produs: 4.574-056.0

    Duza cu jet plat pentru masina de curatare cu gheata Kärcher cu jet cu latime de 100 mm si geometrie noua. Ideala pentru pulverizarea ghetii carbonice pe suprafetele mari. Pentru pulverizare uniforma pe intreaga latime a jetului.
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