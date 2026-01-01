Flachstrahlduese komplett IB 15/120 100 45740560 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.574-056.0Duza cu jet plat pentru masina de curatare cu gheata Kärcher cu jet cu latime de 100 mm si geometrie noua. Ideala pentru pulverizarea ghetii carbonice pe suprafetele mari. Pentru pulverizare uniforma pe intreaga latime a jetului.
Greutate (kg)
1.2
Greutate cu ambalaj (kg)
1.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
580 x 120 x 50
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.