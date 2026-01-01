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    Flachstrahlduese komplett IB 15/120 75 45740540 Karcher | Kärcher

    Duza plată Kärcher din metal, cu logo-ul Kärcher vizibil, pe fundal alb.

    Duză jet plat, XXL, 75mm

    Cod produs: 4.574-054.0

    Duza cu jet plat (latime jet 75 mm) pentru masina de curatare cu gheata Kärcher. Forma inovatoare a duzei asigura pulverizarea uniforma a ghetii carbonice pe intreaga latime a jetului.
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