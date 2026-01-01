Duză mică rotativă 030, mic, 030 | Kärcher

Noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 030) oferă o putere de curățare concentrată. Pierderile interne de energie au fost reduse la minimum, iar calitatea pulverizării s-a îmbunătăţit semnificativ — pentru un randament și o performanță de curăţare cu până la 50% mai mare decât predecesorul său. Și datorită jetului punctiform rotativ, are o performanță de curățare de 10 ori mai mare în comparație cu duzele convenționale de înaltă presiune. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru un timp maxim de lucru. Pentru utilizare la o presiune max. de 180 bar/18 MPa și o temperatură a apei de 60°C.

Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său Economie enormă de timp. Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente. Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune. Duza ceramica si inel de reazem ceramic Durata de serviciu maxima. Performanță puternică de curățare Indeparteaza rapid murdaria dificila.