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    Duză mică rotativă 030, mic, 030 | Kärcher

    Duza gri Kärcher Professional, cu textură antiderapantă și inscripție, văzută din lateral.

    Duză mică rotativă 030, mic, 030

    Cod produs: 4.114-018.0

    Pierdere mai mică de energie, calitate mai bună a pulverizării: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 030 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.
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