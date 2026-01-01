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    Duză mică rotativă 035, mic, 035 | Kärcher

    Duza gri Kärcher Professional, cu textură antiderapantă și inscripție, văzută din lateral.

    Duză mică rotativă 035, mic, 035

    Cod produs: 4.114-019.0

    Noua freză performantă pentru murdărie (cu duza 035) cu jet punctiform rotativ face diferența: performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.