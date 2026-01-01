Duză mică rotativă 035, mic, 035 | Kärcher

Cu noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 035), pierderile interne de energie au fost reduse la minimum, iar calitatea pulverizării s-a îmbunătățit semnificativ. Are un jet punctiform rotativ pentru o putere de curăţare de 10 ori mai mare. În comparație cu predecesorul său, are un randament și o performanță de curățare de până la 50% mai mare. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp de lucru extrem de îndelungat. Freza pentru murdărie permite o presiune de lucru de max. 180 bar/18 MPa și este potrivită pentru temperaturi ale apei de până la 60°C.

Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său Economie enormă de timp. Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente. Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune. Duza ceramica si inel de reazem ceramic Durata de serviciu maxima. Performanță puternică de curățare Indeparteaza rapid murdaria dificila.