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    Duză mică rotativă 040, mic, 040 | Kärcher

    Duza gri Kärcher Professional, cu textură antiderapantă și inscripție, văzută din lateral.

    Duză mică rotativă 040, mic, 040

    Cod produs: 4.114-020.0

    Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.
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