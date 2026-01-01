Duză mică rotativă 040, mic, 040 | Kärcher

Noua freză performantă pentru murdărie (dimensiune duză 040) oferă avantajele pierderilor interne minime de energie și ale calității maxime a pulverizării, permițând o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare și decât predecesorul său. Datorită jetului punctiform rotativ, are o putere de curăţare de 10 ori mai mare în comparaţie cu duzele convenţionale de înaltă presiune la o presiune de lucru de max. 180 bar/18 MPa şi o temperatură a apei de până la 60°C. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp maxim de lucru.

Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său Economie enormă de timp. Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente. Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune. Duza ceramica si inel de reazem ceramic Durata de serviciu maxima. Performanță puternică de curățare Indeparteaza rapid murdaria dificila.