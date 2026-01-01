Duză mică rotativă 040, mic, 040 | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.114-020.0Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său.
Presiunea maximă (bar)
180
Presiune (bar)
max. 180
Temperatură (°C)
max. 60
Dimensiune duză ( )
40
Dimensiune
mic
Filet de racordare
EASY!Lock
Culoarea
antracit
Greutate (kg)
0.2
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
90 x 57 x 57
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.