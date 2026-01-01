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    Duză mică rotativă 045, mic, 045 | Kärcher

    Duza gri Kärcher Professional, cu textură antiderapantă și inscripție, văzută din lateral.

    Duză mică rotativă 045, mic, 045

    Cod produs: 4.114-021.0

    Performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său: cu noua freză pentru murdărie de înaltă performanță (cu duza 045), pierderile de energie s-au redus și calitatea pulverizării a crescut.
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