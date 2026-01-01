Duză mică rotativă 045, mic, 045 | Kärcher

Un agregat într-o duză mică: freza performantă pentru murdărie (dimensiune duză 045) oferă performanţe de curăţare de 10 ori mai mari în comparaţie cu duzele convenţionale — datorită jetului punctiform rotativ. Și în comparație cu predecesorul său, are un randament și o performanță de curățare de până la 50% mai mare. Cu o presiune max. de 180 bar/18 MPa și o temperatură a apei de 60°C, îndepărtează chiar și murdăria cea mai persistentă. Cu duză ceramică și inel de fixare a rulmentului ceramic pentru un timp de lucru extrem de îndelungat.

Performanță de curăţare şi randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său Economie enormă de timp. Pierderi de energie reduse la minimum și calitate îmbunătățită a pulverizării Putere de curățare îmbunătățită pentru îndepărtarea murdăriei persistente. Jetul punct rotativ pe duza rotativa combina avantajele unui jet punct si ale aburului plat Putere mare de curatare precum si zona mare de actiune. Duza ceramica si inel de reazem ceramic Durata de serviciu maxima. Performanță puternică de curățare Indeparteaza rapid murdaria dificila.