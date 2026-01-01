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    Duza neutrala pentru podea diametru35 69063840 Karcher | Kärcher

    Accesoriu Kärcher pentru aspirator, cu duză lată și două benzi de cauciuc detașabile.

    Duza neutrala pentru podea diametru35

    Cod produs: 6.906-384.0

    Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.
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