Duza neutrala pentru podea diametru35 69063840 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.906-384.0Duza de aluminiu universala (DN 35) cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.
Diametru nominal standard ( )
35
Cantitatea (Bucată)
1
Lățime (mm)
370
Culoarea
Negru
Greutate (kg)
0.9
Greutate cu ambalaj (kg)
1
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
380 x 200 x 85
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.