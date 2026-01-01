Duza pentru abur 47660230 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.766-023.0Duza jet de aburi cu jet de ventilator 50º. Pentru curatarea si decongelarea in etapa de aburi. Pentru nisip si pietris de decongelare, material de cofraj de dezghetare sau vehicule de deparafinare.
Dimensiune duză (mm)
1.5
(°)
50
Filet de racordare
M22 x 1,5
Greutate cu ambalaj (kg)
0.2
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.