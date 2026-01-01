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    Duza pentru abur 41160000 Karcher | Kärcher

    Duza din alamă cu filet hexagonal, design plat și deschidere îngustă, pe fundal alb.

    Duza pentru abur 50°

    Cod produs: 4.116-000.0

    Duza jet de aburi cu jet de ventilator 50º. Pentru curatarea si decongelarea in etapa de aburi. Pentru nisip si pietris de decongelare, material de cofraj de dezghetare sau vehicule de deparafinare.
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