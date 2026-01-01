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    Duese Hohlraum 45740450 Karcher | Kärcher

    Adaptor metalic Kärcher, cu filet interior, corp cilindric argintiu și secțiune neagră la un capăt.

    Duză pentru cavitate, XS

    Cod produs: 4.574-045.0

    Diametru: 22 mm. Se pot adăuga oricâte extensii.
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