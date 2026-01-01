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    Duza de putere cu unghi de pulverizare 25° 25250 21130200 | Kärcher

    Adaptor din alamă pentru unelte Kärcher, cu suprafață lucioasă și inscripție gravată.

    Duză pentru chimicale TR pentru înlocuire 25250 , 250

    Cod produs: 2.113-020.0

    Duză de putere de alamă pentru operare cu presiune joasă și aspirarea agentului de curățare.
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