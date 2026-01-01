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    Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm 57630170 | Kärcher

    Capăt de duză din alamă, cilindric, cu filet interior, pe fundal alb.

    Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm

    Cod produs: 5.763-017.0

    Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30º inapoi, diametru de 30 mm).
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