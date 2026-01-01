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    Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm 57630150 | Kärcher

    Piesă metalică cilindrică din alamă, cu filet interior și suprafață lucioasă, pe fundal alb.

    Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm

    Cod produs: 5.763-015.0

    Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.
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