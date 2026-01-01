Duza pentru curatarea conductelor 065, 3x30°, 16 mm 57630190 | Kärcher

Duza de curatare a tevii cu filet interior, cu diametrul de 16 mm. Duza are diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate. Cele trei jeturi prin duza sunt inclinate la un unghi de 30º pentru a permite deplasarea libera a duzei si furtunului prin teava. Duza de curatare a tevii cu racord R 1/8" pentru conectarea la furtunul de curatare a conductei.