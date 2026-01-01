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    Duza pentru curatarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm 57630210 | Kärcher

    Capăt de duză din alamă, cilindric, cu filet interior, pe fundal alb.

    Duza pentru curatarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm

    Cod produs: 5.763-021.0

    Duza de curatare a tevii de 30 mm cu filet intern. Diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.
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