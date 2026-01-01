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    Dirt blaster pipe cleaning D21/060 47650020 Karcher | Kärcher

    Duza de alamă și oțel Kärcher, inscripționată, pe fundal alb.

    Duză pentru curățarea conductelor D21/060

    Cod produs: 4.765-002.0

    Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.
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