Dirt blaster pipe cleaning D30/040 47650040 Karcher | Kärcher

☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.765-004.0Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.
Diametru (mm)
30
Dimensiune duză ( )
40
Filet
R 1/8"
Greutate cu ambalaj (kg)
0.1
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.