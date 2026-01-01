Dirt blaster pipe cleaning D30/090 47650100 Karcher | Kärcher

Freza inovatoare și puternică pentru murdărie pentru curățarea țevilor (Ø 30 mm) combină avantajele unei freze pentru murdărie cu proprietățile duzelor pentru curățare a țevilor. Jetul ascuțit rotativ al duzei rotative este înclinat înspre înainte și elimină chiar și cea mai persistentă murdărie. Cele trei jeturi, care sunt înclinate înspre înapoi la un unghi de 30°, asigură mișcarea necesară spre înainte și garantează o manevrare ușoară.