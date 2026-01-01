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    Duza de putere cu unghi de pulverizare 25° 28845210 Karcher | Kärcher

    Conector din alamă Kärcher și garnitură de cauciuc neagră, pe fundal alb.

    Duză pentru produse chimice 25°, 250

    Cod produs: 2.884-521.0

    Duză de putere din alamă pentru operare cu presiune joasă și aspirarea agentului de curățare.
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