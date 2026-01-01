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    Duza pentru rosturi diametru32 69034030 Karcher | Kärcher

    Accesoriu negru pentru aspirator Kärcher, cu design îngust și alungit, pe fundal alb.

    Duza pentru rosturi diametru32

    Cod produs: 6.903-403.0

    Instrument din plastic pentru rosturi (DN 32) pentru aspiratoare industriale uscate pentru aspirarea rosturilor si a colturilor.
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