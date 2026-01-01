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    Duza pentru rosturi diametru40 69030330 Karcher | Kärcher

    Duza neagră Kärcher pentru aspirator, cu formă îngustă și alungită, pe fundal alb.

    Duza pentru rosturi diametru40

    Cod produs: 6.903-033.0

    Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.
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