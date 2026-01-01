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    Crevice nozzle wet and dry packaged NW35 28891590 Karcher | Kärcher

    Duza gri pentru aspirator, formă alungită și îngustă, pe fundal alb.

    Duză pentru rosturi NT DN 35

    Cod produs: 2.889-159.0

    Duză pentru rosturi ID 35, pentru noua gamă Tact.
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