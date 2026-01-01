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    Duza pentru tapiterie NW35 | Kärcher

    Accesoriu negru Kärcher pentru aspirator, cu formă triunghiulară și peri subțiri la bază.

    Duza pentru tapiterie NW35

    Cod produs: 6.905-998.3

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