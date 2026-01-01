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    Duza Kombi (uscat) 69065110 Karcher | Kärcher

    Accesoriu pentru aspirator Kärcher, de culoare neagră, cu un design simplu și compact.

    Duza podea dura/mocheta, ID 35 270 mm

    Cod produs: 6.906-511.0

    Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 si racord DN 35.
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