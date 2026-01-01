Duza Kombi (uscat) 69065110 Karcher | Kärcher

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☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului
Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.906-511.0Instrumentul combinat pentru podea cu functie de inlocuire, din plastic (272 mm). Cu placa de baza din otel inoxidabil, sistem de prindere a filetului 6.905-417.0 si racord DN 35.
Diametru nominal standard ( )
35
Cantitatea (Bucată)
1
Lățime (mm)
270
Culoarea
Negru
Greutate cu ambalaj (kg)
0.5
Dimensiuni (L x l x î) (mm / )
270 x 160 / 75
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.