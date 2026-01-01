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    Duza podea turbo diametru 35/32 | Kärcher

    Duză de podea gri închis pentru aspirator, cu articulație pivotantă, și un accesoriu negru separat, pe fundal alb.

    Duza podea turbo diametru 35/32

    Cod produs: 2.860-277.0

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