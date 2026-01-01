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    Duză rotativă mare 045, mare, 045 | Kärcher

    Duza gri Kärcher cu textură ondulată, capăt metalic, pe fundal alb.

    Duză rotativă mare 045, mare, 045

    Cod produs: 4.114-042.0

    Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85ºC.
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